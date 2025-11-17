Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε και επισήμως την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας FDI HN Standard 2++, γνωστής ως Belharra. Το νέο πλοίο, που θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής», εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας του Πολεμικού Ναυτικού και θα διαθέτει αυξημένες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς βαλλιστικών πυραύλων.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), η οποία γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της, Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, η πρώτη τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξής της, με την εταιρεία NAVAL Group.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή θα φτάσει το 25% του συνολικού προγράμματος, ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή είχε εγκρίνει με ευρεία συναίνεση την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να εξάρει τότε «την πολιτική γενναιότητα της αντιπολίτευσης» για τη στήριξη πρωτοβουλιών που αφορούν την εθνική άμυνα.

«Έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα είχε συμφωνήσει με τη Γαλλία από το 2021 για την προμήθεια τριών φρεγατών τύπου Belharra —των «Κίμων», «Φορμίων» και «Νέαρχος»— με δικαίωμα προσθήκης τέταρτης μονάδας. Ο «Θεμιστοκλής» θα είναι η τέταρτη φρεγάτα, με σημαντικά αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά.

Το νέο πλοίο “Θεμιστοκλής”

Η νέα φρεγάτα θα είναι τύπου Belharra Standard 2++, με δυνατότητα να φέρει βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο του προγράμματος ELSA, που βρίσκεται σε ανάπτυξη. Όπως εξήγησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, «δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Πρόκειται για μονάδα με 1+10 αυξημένες δυνατότητες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα αναβαθμιστούν στο ίδιο επίπεδο Standard 2++, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνοχή του στόλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – “Υπερόπλο” στη θάλασσα

Οι φρεγάτες FDI Belharra είναι πλοία πολλαπλών αποστολών, εκτοπίσματος 4.500 τόνων, μήκους 122 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας 27 κόμβων.

Διαθέτουν προηγμένα ραντάρ, σόναρ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Thales, ενώ φέρουν ισχυρό οπλισμό που περιλαμβάνει:

32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30,

8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3C,

πυραύλους RAM,

τορπίλες MU90,

πυροβόλο των 76 χλστ., καθώς και

δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου και μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV).

Επιπλέον, οι φρεγάτες έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του πυραύλου SCALP NAVAL, ενός από τους πιο προηγμένους πυραύλους cruise μεγάλης εμβέλειας (άνω των 1.000 χλμ.), παρέχοντας δυνατότητα πλήγματος στρατηγικών στόχων με εξαιρετική ακρίβεια.

Το επόμενο βήμα – Ανύψωση ελληνικής σημαίας

Στα ναυπηγεία Λοριάν της Γαλλίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ, των πυραυλακάτων Ρουσσέν και των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και η προμήθεια τεσσάρων περιπολικών ISLAND.

Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας και σχεδιάζει τη μελλοντική ναυπήγηση φρεγατών Constellation, καθώς και την ανάπτυξη πυραυλικού αποτρεπτικού τείχους στο Αιγαίο, κατά τα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome.

