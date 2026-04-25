Nέα ευρωομόλογα για επενδύσεις και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μητσοτάκης και Μακρόν

«Είναι ανόητο» να αποπληρωθούν αμέσως τα δάνεια που χορηγήθηκαν μετά την πανδημία, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα

25 Απρ. 2026 20:48
Pelop News

Ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Kυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν σήμερα (25/04/2026) να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία και να εκδοθούν περισσότερα ομόλογα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο άνδρες μετά το πέρας των συνομιλιών τους στην Αθήνα.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, μαζί με τον Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», είπε.

Ο Μακρόν επανέλαβε επίσης το αίτημά του για τη χρήση περισσότερου χρέους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε βασικούς τομείς όπως η άμυνα, ο διαστημικός τομέας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμφώνησε απόλυτα.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, καταβροχθίζοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;», δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, σημειώνει επίσης το Politico, αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους στις τεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

Η επιλογή της ανανέωσης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να αρχίσει να αποπληρώνει 25 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 για το κοινό χρέος που εξέδωσε για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid.

Ωστόσο, οι χώρες του σκληρού οικονομικού πυρήνα αντέδρασαν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε επίσης την Παρασκευή κατά της αύξησης του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν «αποκλείεται»», είπε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε εκεί, επειδή η Ευρώπη θέλει να συμμετέχει στον αγώνα».

