Νέα φονική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με drones και πυραύλους

Χωρίς ηλεκτροδότηση χιλιάδες κάτοικοι σε Κίεβο και Χάρκοβο

29 Νοέ. 2025 14:49
Παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό οι εξελίξεις στο διπλωματικό «μέτωπο» του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί ισοπεδωτικές επιδρομές τόσο με πυραυλικές επιθέσεις όσο και με drones «καμικάζι».

Το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) η Ρωσία σκόρπισε για ακόμα μια φορά τον θάνατο στην Ουκρανία, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες πυραύλους, προκαλώντας μάλιστα εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Τα μαζικά ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης περισσότερων από 600.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα (29.11.2025) το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως επακόλουθο της επίθεσης, περισσότεροι από 500.000 καταναλωτές στο Κίεβο, περισσότεροι από 100.000 στην περιφέρεια του Κιέβου και σχεδόν 8.000 στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί», ανακοίνωσε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο επλήγησαν εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες πέντε περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν από τη νέα καταστροφική ρωσική επίθεση.


Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους cruise και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

