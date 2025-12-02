Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης–ΠΑΣΟΚ κλιμακώνεται, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να καταγγέλλει δημόσια την Ευαγγελία Λιακούλη για «απαράδεκτες αναφορές» σε προσωπικά ζητήματα, ρίχνοντας νέο λάδι στη φωτιά της ήδη τεταμένης Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

02 Δεκ. 2025 13:42
Pelop News

Η ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε νέα τροπή, καθώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ισχυρίστηκε ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη τον απείλησε πως «θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών» του. Η καταγγελία, που έγινε μέσω δημόσιας ανάρτησης, αναζωπύρωσε τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές, την ώρα που η Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε κλίμα έντονης πόλωσης.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ στην Επιτροπή υποστηρίζει ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον απείλησε με αναφορές ακόμη και στους εκλιπόντες γονείς του, σε μια προσωπική επίθεση που –όπως αναφέρει– ξεπέρασε κάθε πολιτικό όριο.

Με ανάρτησή του, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι η ένταση ξέσπασε μετά την αναφορά του σε δηλώσεις ΟΣΔΕ που, όπως ισχυρίζεται, υποβάλλουν συγγενικά πρόσωπα της κ. Λιακούλη σε Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων που το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ως αξιόπιστο. Η βουλευτής, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, αντέδρασε οξύτατα, λέγοντάς του: «Θα ψάξω εγώ τώρα τους γονείς σου», κάτι που ο κ. Λαζαρίδης χαρακτήρισε «ντροπή».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρει πως η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει ήδη από προηγούμενες συνεδριάσεις, με την κ. Λιακούλη να τον κατηγορεί ότι «προσπαθεί να καλύψει τις πομπές του». Όπως σημειώνει, όταν τη ρώτησε ποιες είναι αυτές οι «πομπές», δεν έλαβε καμία απάντηση.

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο κ. Λαζαρίδης κάνει λόγο για «λάσπη» από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι η δική του εκδοχή των γεγονότων είναι «η μία και μοναδική αλήθεια», ανεξάρτητα από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ ή ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης.

