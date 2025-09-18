Νέα γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία! «Ο Πούτιν με έχει πραγματικά απογοητεύσει»

Ο Κιρ Στάρμερ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ρώσο πρόεδρο λέγοντας ότι έδειξε το αληθινό του πρόσωπο εξαπολύοντας την μεγαλύτερη επίθεση από όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και πνίγοντας στο αίμα αθώους

Νέα γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε την Αρμενία με την Αλβανία! «Ο Πούτιν με έχει πραγματικά απογοητεύσει»
18 Σεπ. 2025 18:21
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κατάφερε να υπογράψει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με την Βρετανία και τον πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ και δεν έχει σταματήσει από την ώρα που πάτησε το πόδι του στην Γηραιά Αλβιώνα να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις, ωστόσο ξαναβρήκε τον γνωστό εαυτό του όταν χρειάστηκε να μιλήσει για διπλωματία.

Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε εκ νέου ότι έχει σταματήσει 7 πολέμους από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έκανε ακόμα μια γκάφα και δήλωσε απογοητευμένος καθώς ενώ πίστευε ότι θα κάνει το ίδιο με την Ουκρανία λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τελικά αποδείχθηκε το πιο δύσκολο.

Ενώ λοιπόν απαριθμούσε τις επιτυχίες του στον τερματισμό των πολέμων σε όλο τον κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν για την αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Λέγοντας όμως ότι «διευθέτησε» τη σύγκρουση, αναφέρθηκε στην Αρμενία ως «Αλβανία» – και αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν».

«Με απογοήτευσε», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πραγματικά με απογοήτευσε… Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Ο Κιρ Στάρμερ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πούτιν λέγοντας ότι έδειξε το αληθινό του πρόσωπο εξαπολύοντας την μεγαλύτερη επίθεση από όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία και πνίγοντας στο αίμα αθώους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος λέει ότι «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε τη γνώμη του».

«Ήταν ένας υπέροχος νεαρός άνδρας, μεαπίστευτο μέλλον… Του είχα πει Τσάρλι, νομίζω ότι έχεις μια καλή ευκαιρία κάποια μέρα να γίνεις πρόεδρος», τόνισε.

Επίσης, είπε ότι διαφώνησε με τον Κιρ Στάρμερ για την απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και αυτή ήταν μια από τις ελάχιστες διαφωνίες που είχαν…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ