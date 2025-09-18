Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»

«Τώρα, κάποιοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες -ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ»

Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»
18 Σεπ. 2025 18:13
Pelop News

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε σε όλους όσοι θεωρούν το Ισραήλ υπεύθυνο για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ άφησε να εννοηθεί πως πίσω από τα αυτές τις θεωρίες είναι το Κατάρ.

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο ναζιστής υπουργός προπαγάνδας, είχε πει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα διαδοθεί», ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Λοιπόν, κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι παράλογο. Είναι ψευδές. Είναι εξοργιστικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τσάρλι Κερκ, τον φίλο του Ισραήλ όπως τον χαρακτήρισε και πάλι τόνισε πως πρόσφατα ο πρωθυπουργός τον είχε προσκαλέσει να επισκεφτεί τη χώρα.

Σύμφωνα με τις θεωρίες συνωμοσίας το Ισραήλ είναι πίσω από τη δολοφονία του Κερκ, επειδή στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική σε κάποιες αποφάσεις του Ισραήλ.

Ωστόσο όπως δήλωσε ο Νετανιάχου καλωσόριζε κατά καιρούς τις διαφορετικές απόψεις, γιατί «αυτό είναι η ουσία του Τσάρλι, η ουσία μιας ελεύθερης χώρας», και επειδή γνώριζε ότι οι προτάσεις του Κερκ «πάντα προέρχονταν από την καρδιά, από την αγάπη του για το Ισραήλ και από την αγάπη του για τον εβραϊκό λαό».

«Τώρα, κάποιοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες — ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ», προσθέτει ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας πως ο Κερκ «αξίζει τιμή, όχι ψέματα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ