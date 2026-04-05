Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου

05 Απρ. 2026 21:21
Μια σημαντική απάντηση σε ένα διαχρονικό επιστημονικό ερώτημα προσφέρει νέα μελέτη σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου: Είναι ορισμένα γονίδια η αιτία της νόσου ή απλώς αποτέλεσμα της ανάπτυξής της;

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα χρόνια έρευνας και τον εντοπισμό σχετικών γονιδίων, παρέμενε ασαφές αν αυτά προκαλούν τη νόσο ή αλλάζουν δραστηριότητα εξαιτίας της.

Η νέα έρευνα, δημοσιευμένη στο Journal of Biological Chemistry, εξέτασε ένα συγκεκριμένο γονίδιο και κατέληξε ότι η απενεργοποίησή του είναι ικανή να πυροδοτήσει την καρκινογένεση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Richard Cummings, το γονίδιο λειτουργεί ως βασικός «οδηγός» της νόσου και όχι απλώς ως δείκτης της.

Η κατανόηση του ρόλου αυτού του γονιδίου μπορεί να αλλάξει τη διάγνωση και τη θεραπεία, ανοίγοντας τον δρόμο για εξατομικευμένες θεραπείες και νέους θεραπευτικούς στόχους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι μελλοντικές μελέτες θα διευκρινίσουν περαιτέρω τη συμβολή των γονιδίων, μετατρέποντας τα ευρήματα σε πρακτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
