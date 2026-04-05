Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Μια σημαντική απάντηση σε ένα διαχρονικό επιστημονικό ερώτημα προσφέρει νέα μελέτη σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου: Είναι ορισμένα γονίδια η αιτία της νόσου ή απλώς αποτέλεσμα της ανάπτυξής της;

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου παραμένει από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, με δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα χρόνια έρευνας και τον εντοπισμό σχετικών γονιδίων, παρέμενε ασαφές αν αυτά προκαλούν τη νόσο ή αλλάζουν δραστηριότητα εξαιτίας της.

Η νέα έρευνα, δημοσιευμένη στο Journal of Biological Chemistry, εξέτασε ένα συγκεκριμένο γονίδιο και κατέληξε ότι η απενεργοποίησή του είναι ικανή να πυροδοτήσει την καρκινογένεση. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Richard Cummings, το γονίδιο λειτουργεί ως βασικός «οδηγός» της νόσου και όχι απλώς ως δείκτης της.

Η κατανόηση του ρόλου αυτού του γονιδίου μπορεί να αλλάξει τη διάγνωση και τη θεραπεία, ανοίγοντας τον δρόμο για εξατομικευμένες θεραπείες και νέους θεραπευτικούς στόχους. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι μελλοντικές μελέτες θα διευκρινίσουν περαιτέρω τη συμβολή των γονιδίων, μετατρέποντας τα ευρήματα σε πρακτικές εφαρμογές στην κλινική πράξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



