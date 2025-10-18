Νέα νομική κόντρα για Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα στη Γλυφάδα «ανάβει φωτιές» στο πρώην ζευγάρι

Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, μουσικό παραγωγό Τόνυ Μαυρίδη, με αντικείμενο την πολυτελή μεζονέτα της Γλυφάδας που αποτέλεσε κοινό τους σπίτι.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (18.10.2025) στην εκπομπή του ANT1 «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες. Όπως τόνισε, η «χρυσή τομή» που είχε βρεθεί ανάμεσα στους δύο εξακολουθεί να ισχύει, ωστόσο από την πλευρά του πελάτη του έχει κατατεθεί νέα πρόταση «buy out» ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Έλενα Παπαρίζου φέρεται να έχει ζητήσει να εξοφληθεί πλήρως το χρέος που της οφείλεται έως το τέλος Οκτωβρίου και να αποδεσμευτεί από κάθε υποχρέωση που σχετίζεται με το ακίνητο στη Γλυφάδα. Αν αυτό δεν συμβεί, η τραγουδίστρια σκοπεύει να κινηθεί νομικά.





Ο Ανδρέας Μήτσαινας, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται τελεσίγραφο από την πλευρά της Παπαρίζου, αλλά ένα «τραπεζικό κόλλημα» που καθυστέρησε προσωρινά τη διαδικασία. «Ο κύριος Μαυρίδης δεν έχει αποφύγει τις υποχρεώσεις του. Γι’ αυτό και ξαφνιάστηκα με τα δημοσιεύματα αυτά», δήλωσε ο δικηγόρος, επισημαίνοντας πως η επικοινωνία του πρώην ζευγαριού παραμένει ήρεμη και γίνεται αποκλειστικά μέσω των νομικών τους εκπροσώπων.

