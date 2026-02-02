Νέα Πέραμος: «Δεν μου είπε ποτέ ότι φοβόταν» – Η μητέρα του 27χρονου για την απαγωγή και τη δολοφονία

Συγκλονισμένη παραμένει η οικογένεια του 27χρονου επιχειρηματία που απήχθη στην Ελευσίνα και βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, με τη μητέρα και τη σύντροφό του να προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ένα θρίλερ που παραμένει ανοιχτό.

02 Φεβ. 2026 14:56
Μπροστά σε μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, μετά τη δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τέσσερις άνδρες τον αιφνιδίασαν έξω από το σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του στην Ελευσίνα, τον απείλησαν με όπλο και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα. Λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός, πυροβολημένος επτά φορές, με τα χέρια δεμένα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οργανωμένης εγκληματικής ενέργειας.

Η μητέρα του 27χρονου, μιλώντας για πρώτη φορά, δηλώνει πως δεν μπορεί να κατανοήσει τι συνέβη: «Ο γιος μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι φοβόταν κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Από την αστυνομία δεν έχω μάθει τίποτα, δεν μου λένε τίποτα», λέει χαρακτηριστικά, ακόμη σε κατάσταση σοκ.

Ο 27χρονος, που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές και διέθετε λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, συγγενικά του πρόσωπα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η απαγωγή και η δολοφονία να συνδέονται με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Είχε δική του εταιρεία, έβρισκε δουλειά σε ανέργους. Δεν μπορώ να υποψιαστώ κάποιον συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω ότι κάτι έγινε λόγω της δουλειάς του», λέει συγγενής του.

Σημαντική μαρτυρία δίνει και θαμώνας internet café της περιοχής, ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τον 27χρονο ζωντανό:
«Τον είδα να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, φαινόταν ανήσυχος. Μιλήσαμε λίγο και μετά έφυγα. Ερχόταν συχνά εδώ».

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, ενώ το κίνητρο της δολοφονίας παραμένει ανοιχτό.

