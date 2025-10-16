Νέα ψηφιακά όπλα κατά της φοροδιαφυγής: Τεχνητή νοημοσύνη, φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και τη διαφάνεια στις συναλλαγές

Νέα ψηφιακά όπλα κατά της φοροδιαφυγής: Τεχνητή νοημοσύνη, φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής
16 Οκτ. 2025 7:57
Σειρά νέων μέτρων για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026, που έχει υποβληθεί στις Βρυξέλλες, οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη ρύθμιση της φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων.

Τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής στη διετία 2024-2025 ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις μέσω της εφαρμογής νέων εργαλείων ελέγχου.

Κεντρικά μέτρα του σχεδίου:

  • Ψηφιακή τιμολόγηση και δελτία αποστολής παντού
    Από τον Φεβρουάριο του 2026, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται η υποβολή ψηφιακών δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης ιχνηλασιμότητα στη διακίνηση αγαθών και να περιοριστεί η παραοικονομία.

  • Ψηφιακός φάκελος ακινήτων (ΜΙΔΑ)
    Δημιουργείται η πλατφόρμα Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων. Μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων, η ΑΑΔΕ θα εντοπίζει αδήλωτα ακίνητα, ενοίκια και τετραγωνικά.

  • Τεχνητή νοημοσύνη και επιχειρησιακή ανάλυση
    Εφαρμόζεται Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) για την ανίχνευση προτύπων φορολογικής μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, τα Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου (CRM και ERM) θα επιτρέπουν προληπτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις με υψηλό ρίσκο.

  • Φορολόγηση κρυπτονομισμάτων
    Ολοκληρώνεται εντός του 2026 το νέο πλαίσιο για τη φορολογική μεταχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη διαφάνεια και την καταγραφή των συναλλαγών.

  • Προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις
    Εισάγεται ο θεσμός των advance tax rulings, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον τρόπο φορολόγησης των μελλοντικών τους κινήσεων, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη νομική ασφάλεια.
