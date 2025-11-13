Νέα σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Ανδρουλάκη περί «εγκλημάτων τιμής»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, μετά τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη για τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής». Κυβερνητικές πηγές μιλούν για «σύγχυση και απόγνωση» στο ΠΑΣΟΚ, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη απαντά με αιχμές για «παρακρατικούς μηχανισμούς» και «διαστρέβλωση της αλήθειας».

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα “εγκλήματα τιμής”», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κώστα Τσουκαλά.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, γεγονός ενδεικτικό της σύγχυσης και της απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ».

Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν με νόημα: «Χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής απάντησε με δριμύτητα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακή τακτική αποπροσανατολισμού:

«Όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy-paste ανακοινώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται προσωπικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι «προσπαθεί να καλύψει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη» και να «εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία».

Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη καταλήγει με αιχμηρό σχόλιο: «Η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως Εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της “Ομάδας Αλήθειας” και όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης».

