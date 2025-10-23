Νέα vouchers ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποια είναι τα κριτήρια

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η νέα πρόσκληση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη χορήγηση vouchers φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2025-2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόσκληση θα ανακοινωθεί το αργότερο μέσα στις επόμενες 10 έως 15 ημέρες, ενώ η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί. Παράλληλα, η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους δυνητικούς ωφελούμενους, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με την πρώτη φάση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.eetaa.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ακολουθώντας το ίδιο σύστημα που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη πρόσκληση.

Κατά την πρώτη φάση, η πλατφόρμα παρέμεινε ανοιχτή για 16 ημέρες, και αναμένεται να ισχύσει παρόμοιο ή ελαφρώς διαφοροποιημένο χρονικό πλαίσιο και για τη νέα πρόσκληση.

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά:

Βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Παιδιά και άτομα με αναπηρία για συμμετοχή σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι γονείς ή κηδεμόνες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Οι ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή νόμιμοι εκπρόσωποι

Οι συμπαραστάτες ή κηδεμόνες παιδιών και ατόμων με αναπηρία

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Η νέα πρόσκληση προβλέπει σημαντική αύξηση στα εισοδηματικά όρια, με στόχο την ένταξη περισσότερων οικογενειών στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

Έως 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως 2 παιδιά

Έως 38.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες

Έως 41.000 ευρώ για τετράτεκνες

Έως 44.000 ευρώ για πεντάτεκνες

Έως 47.000 ευρώ για οικογένειες με 6 τέκνα

Έως 50.000 ευρώ για 7 τέκνα

Έως 53.000 ευρώ για 8 τέκνα

Έως 56.000 ευρώ για 9 τέκνα

Έως 59.000 ευρώ για 10 τέκνα

Για οικογένειες με περισσότερα από 10 παιδιά, δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος, αλλά το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

