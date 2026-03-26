Νέες αιχμές Τραμπ για Χέγκσεθ: «Δεν θέλει να κλείσει αυτό το μέτωπο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε ξανά τα βέλη του προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αφήνοντας να φανεί ότι στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς και πότε πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ συγκαταλέγεται στους λίγους που εμφανίζονται απογοητευμένοι από το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ ανέφερε πως ο ίδιος επιθυμεί μια πιο γρήγορη κατάληξη, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι να κλείσει το μέτωπο μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Η τοποθέτησή του ενισχύει την εικόνα ότι προσπαθεί να πιέσει για πολιτική λύση, την ώρα που από το Πεντάγωνο και στρατιωτικούς κύκλους εκπέμπονται πιο σκληρά μηνύματα υπέρ της συνέχισης της πίεσης στην Τεχεράνη.

Αιχμές με σαφές πολιτικό βάρος

Η νέα αναφορά στον Χέγκσεθ δεν περνά απαρατήρητη, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη δημόσια παραδοχή του Τραμπ ότι ο υπουργός Άμυνας ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν την επιλογή της στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος επανέρχεται τώρα με πιο αιχμηρή κριτική τροφοδοτεί συζητήσεις για εσωτερικές τριβές στην Ουάσιγκτον ως προς τη διαχείριση του πολέμου. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό των πρόσφατων δηλώσεων Τραμπ με τη δημόσια στάση του Χέγκσεθ.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται και παρουσιάζει τις έμμεσες συνομιλίες ως παραγωγικές, παρότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αμφισβητεί ότι υπάρχει ουσιαστική διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Αυτή η αντίφαση κάνει ακόμη πιο έντονη τη συζήτηση για το αν υπάρχει πράγματι ενιαία στρατηγική στην αμερικανική πλευρά.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Τραμπ

Με τη δημόσια διαφοροποίησή του από τον Χέγκσεθ, ο Τραμπ φαίνεται να επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι ο ίδιος παραμένει ο τελικός διαμορφωτής της στρατηγικής και ότι δεν θέλει να ταυτιστεί με μια ανοιχτή πολεμική κλιμάκωση χωρίς σαφές τέλος. Το κατά πόσο αυτή η στάση θα οδηγήσει σε πραγματική αλλαγή πορείας ή αποτελεί κυρίως πολιτική πίεση προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι τεκμηριωμένη εκτίμηση με βάση τις δημόσιες δηλώσεις και το μέχρι τώρα χρονοδιάγραμμα που έχει περιγράψει ο ίδιος ο Τραμπ.

