Νέες αλλαγές στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων από το 2026

Οι προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής έχουν ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να ενσωματωθούν στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

18 Σεπ. 2025 11:04
Από το 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ, ο οποίος φέρνει σημαντικές αλλαγές για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυξήσεις στα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας για τις αυτοαπασχολούμενες μητέρες, νέο σύστημα υπολογισμού των επιδομάτων ασθενείας και μείωση των εξόδων κηδείας.

Επίδομα ασθένειας:

  • Για μισθωτούς: καταβάλλεται από την 4η ημέρα της ασθένειας, ενώ από την 11η ημέρα για προαιρετικά ασφαλισμένους.
  • Το ποσό για τις πρώτες 15 ημέρες είναι 25% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης και από την 16η ημέρα φτάνει το 50%.
  • Προσαυξήσεις 10% για κάθε μέλος της οικογένειας, έως 4 μέλη, με ανώτατο όριο 70% του ημερομισθίου της κλάσης.
  • Για μη μισθωτούς: καταβολή από την 31η ημέρα, με ημερήσιο ποσό έως 25 ευρώ για όλους.

Έξοδα κηδείας:

  • Περιορίζονται στο 8πλάσιο της ανώτερης τεκμαρτής ασφαλιστικής κλάσης μισθωτών, δηλαδή περίπου 600 ευρώ για όλα τα ταμεία.

Επίδομα κυοφορίας – λοχείας:

  • Για μισθωτές: 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου, με προσαυξήσεις 10% ανά προστατευόμενο μέλος (μέχρι 40%) και μέγιστο 70% της 28ης ασφαλιστικής κλάσης.
  • Για αυτοαπασχολούμενες: υπερδιπλασιασμός των ποσών, από 384 έως 460 ευρώ/μήνα.
  • Για ασφαλισμένες ΟΓΑ: 230 ευρώ/μήνα (διπλασιασμός σε σχέση με σήμερα).

Διάρκεια επιδότησης:

  • Το επίδομα ασθένειας μπορεί να χορηγηθεί έως 720 ημέρες για την ίδια πάθηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματικής ασφάλισης (4.500 ημέρες ή 1.500 ημέρες εκ των οποίων 600 στα 5 προηγούμενα χρόνια).
  • Σε περίπτωση μη επαρκούς ασφάλισης, το επίδομα υπολογίζεται ανάλογα με την ηλικία και τις ημέρες ασφάλισης του δικαιούχου.

