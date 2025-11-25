Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών

Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών
25 Νοέ. 2025 15:10
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πολλές συμμετοχές από την Ελλάδα και άλλες 13 χώρες, η 34η «Athens International Sailing Week» που διοργάνωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Η 34η «Athens International Sailing Week» ολοκληρώθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν έδωσαν την δυνατότητα να διεξαχθούν δυνατές ιστιοδρομίες αλλά η αστάθεια και ο υψηλός κυματισμός δυσκόλεψε ειδικά τους μικρούς οπτιμίστες και δεν βοήθησε να διεξαχθούν πολλές κούρσες. Ήταν ένα εξαιρετικό τεστ εν όψει του περιφερειακού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί σε λίγες μέρες.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συμμετείχε με τις αγωνιστικές του ομάδες στις κατηγορίες Optimist και ILCA 4.

Στην κατηγορία ILCA 4 κοριτσιών, στην οποία έγιναν 7 ιστιοδρομίες με την συμμετοχή 35 σκαφών, η αθλήτρια του Ι.Ο. Πατρών και μέλος της Εθνικής ομάδας Κωνσταντίνα Δούσκα κατέλαβε την 7η θέση. Επτά ιστιοδρομίες έγιναν και στην κατηγορία ILCA 4 αγοριών, όπου συμμετείχαν 72 σκάφη. Με καλά αποτελέσματα τερμάτισαν και οι αθλητές μας Ιωάννης Αργυρός, Παναγιώτης Κουτσουρόπουλος και Φίλιππος – Άγγελος Κουτσουρόπουλος. Τους αθλητές μας συνόδευε ο προπονητής του Ομίλου, Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου.

Στα Optimist αγοριών έγιναν 6 ιστιοδρομίες και συμμετείχαν 153 σκάφη. H αγωνιστική ομάδα του Ι,Ο. Πατρών συμμετείχε με τους αθλητές: Αργυρό Λεωνίδα, Καρακαπιλίδη Ιορδάνη, Κορδά Έκτορα, Ματθαιόπουλο Μάριο, Τρανώρη Στέλιο και Τριανταφύλλου Ιωάννη.

Στα Optimist κοριτσιών έγιναν 5 ιστιοδρομίες και συμμετείχαν 82 σκάφη. Την αγωνιστική ομάδα του Ι.Ο. Πατρών αποτελούσαν οι αθλήτριες Ρόζου Βασιλική, Τριανταφύλλου Ζωή και Χονδρομάρα Μυρτώ. Τους αθλητές στην κατηγορία Optiimist συνόδευε ο προπονητής του Ομίλου, Αριστοτέλης Κουλουμπής – Καλογερόπουλος.

Το Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών συγχαίρει όλους τους αθλητές για την προσπάθεια και τον αγώνα τους. Συγχαρητήρια στους προπονητές για το έργο τους  και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς που στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών και του Ομίλου.

Μέγας χορηγός Ι.Ο. Πατρών, Super Cargo!

 

 

