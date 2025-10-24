Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια – Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής

ekab
24 Οκτ. 2025 14:23
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις αρχές της Πάτρας, όταν μια 38χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε δομή που λειτουργεί στον χώρο του πρώην ΟΚΑΝΑ.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν τρόφιμος της δομής, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός της πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φιλοξενούμενους και το προσωπικό της δομής, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
