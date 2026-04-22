Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος στην περιοχή του νεκροταφείου στη Μύκονο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 53 ετών στην περιοχή του νεκροταφείου στο Μαράθι της Μυκόνου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, αναφέρει το cyclades24.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ο οποίος ήταν κάτοικος Μυκόνου και ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί των Ανέμων, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν να προκύπτει κάτι τέτοιο.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

