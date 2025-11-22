Νέο απόσπασμα από την «Ιθάκη»: Ο Τσίπρας απαντά στους «μύθους» της διαπραγμάτευσης και υπερασπίζεται το τρίτο μνημόνιο

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο του «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο και σε audiobook. Το νέο κείμενο προέρχεται από το κεφάλαιο «Μύθοι και Αλήθειες», το οποίο, όπως σημειώνει ο ίδιος, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα που επανέρχεται σταθερά στον δημόσιο διάλογο: πόσο κόστισε τελικά η διαπραγμάτευση του 2015. Στο απόσπασμα που διαβάζει ο ίδιος, αναφέρεται στους υπολογισμούς που αποδίδουν στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ζημιά από 20 έως 100 δισ. ευρώ, με το πιο συχνά αναφερόμενο ποσό να ταυτίζεται με τα 86 δισ. ευρώ του τρίτου μνημονίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι οι αριθμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εξηγώντας ότι η Ελλάδα το 2015 βρισκόταν ήδη με άδεια ταμεία, εκτός αγορών και με το προηγούμενο πρόγραμμα εκτροχιασμένο. Όπως αναφέρει, ούτως ή άλλως η χώρα θα χρειαζόταν νέο δανεισμό για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ανεξαρτήτως της διαπραγμάτευσης που ακολούθησε.

Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά στις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι το τραπεζικό σύστημα είχε ήδη σοβαρά προβλήματα από το 2013–2014 και ότι, ακόμη και χωρίς τις αναταράξεις του 2015, η ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών θα ήταν αναπόφευκτη.

Στο απόσπασμα περιλαμβάνεται και η θέση ότι οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν το 2015 –στις οποίες στηρίχθηκαν ορισμένοι επικριτές της διαπραγμάτευσης– είχαν αποδειχθεί λανθασμένες ήδη από τα χρόνια των προηγούμενων μνημονίων.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του τρίτου μνημονίου, τονίζοντας ότι παρά τα επώδυνα μέτρα που περιλάμβανε, αποτέλεσε μια ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα. Σημειώνει ότι οι θεσμοί για πρώτη φορά αναγνώρισαν ρητά την ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και αποδέχθηκαν πιο ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους.

Κλείνοντας το απόσπασμα, αναφέρει ότι μπορεί να δέχθηκε έντονη κριτική για τη διαπραγμάτευση, ωστόσο θεωρεί πως η συμφωνία του 2015 έθεσε τις βάσεις για την έξοδο από τα μνημόνια και την επιστροφή της χώρας σε συνθήκες θεσμικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

