Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής: Δύο 13χρονες επιτέθηκαν σε συμμαθήτριά τους

Ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας καταγράφεται στην Αττική, με θύμα αυτή τη φορά μια 13χρονη μαθήτρια σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων.

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής: Δύο 13χρονες επιτέθηκαν σε συμμαθήτριά τους
18 Δεκ. 2025 12:27
Pelop News

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Αττικής, αυτή τη φορά σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, όπου δύο κορίτσια ηλικίας 13 ετών επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε συνομήλική τους μαθήτρια.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, περίπου στις 13:30, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη μαθήτρια, αλβανικής καταγωγής, δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση, η οποία στη συνέχεια κλιμακώθηκε σε ξυλοδαρμό από δύο συμμαθήτριές της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα εκπαιδευτικός του σχολείου, ενώ ειδοποιήθηκε και η μητέρα του θύματος. Η τελευταία μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, συνελήφθη μία 13χρονη μαθήτρια, ενώ η δεύτερη ανήλικη αναζητείται από τις αρχές. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 13χρονη που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό, εξαναγκάζοντας συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια να τη χαστουκίσει, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά καταγεγραμμένων κρουσμάτων σχολικής βίας, που προκαλούν έντονη ανησυχία σε εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ