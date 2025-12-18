Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο της Αγίας Παρασκευής: Δύο 13χρονες επιτέθηκαν σε συμμαθήτριά τους

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε σχολείο της Αττικής, αυτή τη φορά σε Γυμνάσιο της Αγίας Παρασκευής, όπου δύο κορίτσια ηλικίας 13 ετών επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε συνομήλική τους μαθήτρια.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, περίπου στις 13:30, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη μαθήτρια, αλβανικής καταγωγής, δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση, η οποία στη συνέχεια κλιμακώθηκε σε ξυλοδαρμό από δύο συμμαθήτριές της.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα εκπαιδευτικός του σχολείου, ενώ ειδοποιήθηκε και η μητέρα του θύματος. Η τελευταία μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ανήλικων που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, συνελήφθη μία 13χρονη μαθήτρια, ενώ η δεύτερη ανήλικη αναζητείται από τις αρχές. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 13χρονη που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, καθώς πριν από περίπου δύο μήνες φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό, εξαναγκάζοντας συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια να τη χαστουκίσει, καταγράφοντας μάλιστα την πράξη σε βίντεο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά καταγεγραμμένων κρουσμάτων σχολικής βίας, που προκαλούν έντονη ανησυχία σε εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς.

