Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως τα 750 ευρώ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα, με αποδέκτες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενδιαφέρον είναι ήδη αυξημένο, καθώς πρόκειται για δράση που συνδυάζει επιμόρφωση και οικονομική ενίσχυση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και θα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσα από σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η κατάρτιση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, προσφέροντας ευελιξία στους συμμετέχοντες ως προς τον χρόνο παρακολούθησης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και την επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι θα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να ανέλθει έως τα 750 ευρώ.

Στην υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμμετάσχουν πιστοποιημένοι πάροχοι κατάρτισης με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διαθέτουν ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης και πιστοποιημένο περιεχόμενο. Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για την έναρξη του προγράμματος, οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για το άνοιγμα των αιτήσεων, τα κριτήρια συμμετοχής και τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι από την πρώτη στιγμή.

Το νέο voucher κατάρτισης εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αιτήσεων, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχολησιμότητας στον ιδιωτικό τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



