Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ

Σύντομα νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πιστοποίηση και επίδομα έως 750€.

Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
21 Ιαν. 2026 11:28
Pelop News

Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως τα 750 ευρώ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα, με αποδέκτες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενδιαφέρον είναι ήδη αυξημένο, καθώς πρόκειται για δράση που συνδυάζει επιμόρφωση και οικονομική ενίσχυση.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και θα επικεντρώνεται στην αναβάθμιση δεξιοτήτων μέσα από σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η κατάρτιση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, προσφέροντας ευελιξία στους συμμετέχοντες ως προς τον χρόνο παρακολούθησης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου και την επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι θα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να ανέλθει έως τα 750 ευρώ.

Στην υλοποίηση της δράσης αναμένεται να συμμετάσχουν πιστοποιημένοι πάροχοι κατάρτισης με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που διαθέτουν ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης και πιστοποιημένο περιεχόμενο. Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για την έναρξη του προγράμματος, οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως για το άνοιγμα των αιτήσεων, τα κριτήρια συμμετοχής και τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης, ώστε να είναι προετοιμασμένοι από την πρώτη στιγμή.

Το νέο voucher κατάρτισης εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό αιτήσεων, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχολησιμότητας στον ιδιωτικό τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:32 «Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ