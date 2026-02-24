Νέο βίντεο από την τραγωδία στο μπαρ της Ελβετίας – Η στιγμή που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πολύνεκρη πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας ήρθε στη δημοσιότητα, ρίχνοντας φως στις στιγμές πριν από την καταστροφική εξέλιξη των γεγονότων την Πρωτοχρονιά.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται σερβιτόρα του καταστήματος να βρίσκεται πάνω στους ώμους άλλου ατόμου, φορώντας κράνος και κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία έχουν τοποθετηθεί βεγγαλικά. Η σκηνή φαίνεται να αποτελεί μέρος εορταστικού δρώμενου στο εσωτερικό του χώρου.

🇫🇷🇨🇭 FLASH | Une nouvelle vidéo obtenue par BFMTV montre exactement d’où est parti l’incendie de Crans-Montana qui a tué 41 personnes.

pic.twitter.com/BcNQBPkCpM — Cerfia (@CerfiaFR) February 24, 2026

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το βίντεο, οι σπινθήρες από τα βεγγαλικά ήρθαν σε επαφή με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής, προκαλώντας ανάφλεξη. Η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί γρήγορα στον χώρο.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η νεαρή σερβιτόρα που συμμετείχε στο δρώμενο, η οποία παγιδεύτηκε στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με προσπάθεια ενίσχυσης της ατμόσφαιρας στο κατάστημα, κατόπιν σχετικής παρότρυνσης της ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές της Ελβετίας, με το νέο βίντεο να θεωρείται σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



