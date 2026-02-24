Νέο βίντεο από την τραγωδία στο μπαρ της Ελβετίας – Η στιγμή που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά

Νέο οπτικό υλικό από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας φέρνει ξανά στο προσκήνιο την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς, με 41 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Νέο βίντεο από την τραγωδία στο μπαρ της Ελβετίας – Η στιγμή που ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά
24 Φεβ. 2026 12:07
Pelop News

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πολύνεκρη πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας ήρθε στη δημοσιότητα, ρίχνοντας φως στις στιγμές πριν από την καταστροφική εξέλιξη των γεγονότων την Πρωτοχρονιά.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται σερβιτόρα του καταστήματος να βρίσκεται πάνω στους ώμους άλλου ατόμου, φορώντας κράνος και κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία έχουν τοποθετηθεί βεγγαλικά. Η σκηνή φαίνεται να αποτελεί μέρος εορταστικού δρώμενου στο εσωτερικό του χώρου.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το βίντεο, οι σπινθήρες από τα βεγγαλικά ήρθαν σε επαφή με το ηχομονωτικό υλικό της οροφής, προκαλώντας ανάφλεξη. Η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί γρήγορα στον χώρο.

Η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα λεπτά. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η νεαρή σερβιτόρα που συμμετείχε στο δρώμενο, η οποία παγιδεύτηκε στον χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με προσπάθεια ενίσχυσης της ατμόσφαιρας στο κατάστημα, κατόπιν σχετικής παρότρυνσης της ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές της Ελβετίας, με το νέο βίντεο να θεωρείται σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

