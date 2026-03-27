Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) με την αριθ. 26 Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της 23ης Μαρτίου 2026, που κυρώθηκε με το από 26-03-2026 π.δ. (Φ.Ε.Κ. 1614 Γ’/26-03-2026), αποφάσισε την αποστρατεία του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Τρύφωνα Κοντιζά, ο οποίος διατηρεί τον τίτλο του Αρχηγού επί τιμή και έλαβε τον βαθμό του Ναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. εν αποστρατεία.

Ομόφωνα επιλέχθηκε ως νέος Αρχηγός ο Αντιναύαρχος – αρχαιότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Χρήστος Κοντορουχάς του Νικολάου.

Ο νέος Αρχηγός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997 και αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος. Υπηρέτησε σε θέσεις Διοικητή Λιμενικής Αστυνομίας, εισηγητή σε διεθνείς οργανισμούς και τη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής, καθώς και στα γραφεία του Υπουργού και του Υπαρχηγού ΛΣ.

Από το 2009 έως το 2012 υπηρέτησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο. Από το 2012 έως το 2019 υπηρέτησε ως Τμηματάρχης, ενώ από το 2019 έως το 2023 ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, με παράλληλη θητεία ως Διευθυντής του Ταμείου Αρωγής ΛΣ.

Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε Συντονιστής στο Γραφείο Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., θέση που διατήρησε ως Υποναύαρχος το 2024. Την 4η Απριλίου 2025 επελέγη ως Αρχαιότερος Υπαρχηγός και προήχθη Αντιναύαρχος.

Κατέχει μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, άριστα αγγλικά και καλά γαλλικά, όλα τα προβλεπόμενα μετάλλια και διακρίσεις, ενώ είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

