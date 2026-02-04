Νέος γύρος διαπραγματεύσεων της τρίμερους στο Άμπου Ντάμπι, τι θα συζητήσουν

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, με τη Ρωσία να απαιτεί αποχωρήσεις ουκρανικών δυνάμεων και την Ουκρανία να απορρίπτει μονομερείς αποσύρσεις

04 Φεβ. 2026 12:49
Pelop News

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η αντιπροσωπεία της Μόσχας είχε ήδη αφιχθεί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι βρίσκονταν επίσης στην πόλη. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς να επιτραπεί η παρουσία δημοσιογράφων.
Οι συνομιλίες αυτές έρχονται μετά από σειρά διπλωματικών προσπαθειών που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα στον φονικότερο πόλεμο που έχει γνωρίσει η Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο. Ο νέος γύρος επαφών διεξάγεται μάλιστα μία ημέρα μετά από εκτεταμένη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, η οποία προκάλεσε διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, ενώ οι θερμοκρασίες υποχώρησαν πολύ κάτω από το μηδέν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση αυτή θέτει εν αμφιβόλω τη βούληση της Ρωσίας να προχωρήσει σε μια ειλικρινή διπλωματική διαδικασία. Όπως υπογράμμισε, τα πλήγματα σε κρίσιμες πολιτικές υποδομές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα μηνύματα περί διαπραγματεύσεων.

Το εδαφικό στο προσκήνιο

Κεντρικό σημείο τριβής στις συνομιλίες παραμένει το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από εκτεταμένες περιοχές του Ντονμπάς και επιδιώκει τη διεθνή αναγνώριση των εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της εισβολής. Η ουκρανική πλευρά, από την άλλη, έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει «πάγωμα» της σύγκρουσης κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά μονομερείς αποσύρσεις στρατευμάτων.
Οι συνομιλίες, που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη και την Πέμπτη, είχαν αρχικά οριστεί για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο αναβλήθηκαν λόγω, όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, προβλημάτων στον συντονισμό των τριών πλευρών.

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ. Τη Ρωσία θα εκπροσωπήσει ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Ίγκορ Κοστιούκοφ, ο οποίος έχει τεθεί υπό κυρώσεις από δυτικές χώρες για τον ρόλο του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

