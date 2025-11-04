Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου

Την προαναγγελία ενός νέου κύκλου του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι Μου» έκανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επιβεβαιώνοντας ότι η στέγαση παραμένει κεντρική κοινωνική και αναπτυξιακή προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Σε συνέντευξή της στο alfavita.gr, η υπουργός ανέφερε ότι το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» έχει ήδη σημειώσει απορρόφηση άνω του 65%, με περισσότερες από 10.500 εγκεκριμένες αιτήσεις συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύουν τη μεγάλη απήχηση του προγράμματος στους νέους που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι εκταμιεύσεις του τρέχοντος κύκλου, αναμένεται η ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου του προγράμματος, προκειμένου να καλυφθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που πληροί τα κριτήρια.

«Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τα εργαλεία μας», δήλωσε η υπουργός, προσθέτοντας πως η δέσμευση της κυβέρνησης είναι «οι νέοι και οι οικογένειες να έχουν μόνιμη, δίκαιη και πραγματική πρόσβαση στη στέγη».

Το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση των νέων ζευγαριών και των οικογενειών μέσω χαμηλότοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

