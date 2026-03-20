Νετανιάχου: «Χρειάζεται και μια χερσαία συνιστώσα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νετανιάχου στις «ψευδείς ειδήσεις», όπως τις χαρακτήρισε, ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν.

20 Μαρ. 2026 12:18
Pelop News

Βέβαιος ότι οι δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, όπως και οι βαλλιστικές, έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι στόχοι του πολέμου είναι τρεις: «Πρώτον, να τσακίσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεύτερον, να τσακίσουμε το βαλλιστικό πρόγραμμα. Τρίτον, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να μπορέσουν οι Ιρανοί να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους».

Άφησε πάντως να εννοηθεί σε άλλο σημείο ότι δεν αρκούν μόνο οι αεροπορικές επιδρομές κατά του ιρανικού καθεστώτος για το οποίο είπε ότι μπορεί να παραμείνει και αποδυναμωμένο. «Χρειάζεται και μια χερσαία συνιστώσα», είπε χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί.

Μέση Ανατολή: Νέο σφυροκόπημα των IDF στην Τεχεράνη, νεκρός κορυφαίος στρατηγός των Φρουρών

Από την αρχή κιόλας των δηλώσεων, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο» και δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Το απόθεμα σε πυραύλους και drone «έχουν υποστεί τεράστια ζημιά» ενώ δεσμεύτηκε ότι «θα καταστραφούν».

Ισχυρίστηκε, σε γενικές γραμμές, ότι «κερδίζουμε και το Ιράν καταστρέφεται».

Επισήμανε ότι το Ιράν «είναι πιο αδύναμο από ποτέ» σε αντιδιαστολή με το Ισραήλ, για το οποίο είπε ότι είναι περιφερειακή δύναμη «και κάποιοι θα έλεγαν παγκόσμια δύναμη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νετανιάχου στις «ψευδείς ειδήσεις», όπως τις χαρακτήρισε, ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε σύγκρουση με το Ιράν.

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι κάποιος μπορεί να πει στον Πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Ελάτε τώρα», είπε και πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση αυτό που θεωρεί καλό για την Αμερική»

