Μέση Ανατολή: Νέο σφυροκόπημα των IDF στην Τεχεράνη, νεκρός κορυφαίος στρατηγός των Φρουρών

Νεότερη ενημέρωση: Νετανιάχου: «Χρειάζεται και μια χερσαία συνιστώσα»

Βέβαιος ότι οι δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, όπως και οι βαλλιστικές, έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην 21η ημέρα του με σφοδρές νυχτερινές επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) στην Τεχεράνη. Οι τελευταίες εξελίξεις σηματοδοτούν ένα νέο, καίριο πλήγμα στην ιρανική ηγεσία, ενώ οι επιθέσεις σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές προκαλούν παγκόσμια ανησυχία και οικονομικούς τριγμούς.

Νεότερη Ενημέρωση: Θάνατος υψηλόβαθμου στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιβεβαίωσε επίσημα τον θάνατο του στρατηγού Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, εκπροσώπου του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιδρομών.

Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια για το στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας, η οποία έρχεται σε μια στιγμή που η Τεχεράνη απειλεί με «μηδενική αυτοσυγκράτηση» σε περίπτωση νέων πληγμάτων στις υποδομές της.

Νεότερη Ενημέρωση: Νέο μήνυμα από τον Μοτζάμπα Χαμενεϊ: «Η ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν»

Αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του Ιράν, έστειλε για ακόμη μία φορά ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, λέγοντας πως η ασφάλεια τους αποτελεί πια παρελθόν.

Σε επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από ισραηλινή επίθεση, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδειξε πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις επιθέσεις, τη στιγμή που Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν με κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Νεότερη Ενημέρωση: Οι Χούθι απειλούν με νέο κύκλο επιθέσεων αν οι ΗΠΑ βομβαρδίσουν το Ιράν

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης (υπό τον έλεγχο των Χούθι) Γιαχία Σαρέε εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή σε επιχείρηση κατά του Ιράν θα οδηγήσει σε άμεση υεμενική αντίδραση.

Σύμφωνα με τον Σαρέε, οι Υεμενικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν αμερικανικούς στόχους –κυρίως ναυτικά μέσα– στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν η Ουάσιγκτον συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Αρχική Ενημέρωση: Στις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026, το διυλιστήριο Μίνα αλ-Αχμάντι στο Κουβέιτ δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), προκαλώντας πυρκαγιές σε ορισμένες μονάδες του, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KUNA και την Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC). Οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο χωρίς αναφορές τραυματισμών, ενώ παρόμοιες επιθέσεις drones καταγράφηκαν και σε άλλες εγκαταστάσεις του Κουβέιτ τις προηγούμενες ημέρες.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον επτά drones σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ παρόμοιες ανακοινώσεις έκαναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων κατά πυραύλων και drones. Στο Μπαχρέιν, θραύσματα από ιρανική επίθεση προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία ελέγχθηκε άμεσα χωρίς θύματα.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων πλήγματων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως το μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Ras Laffan του Κατάρ και διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, σε αντίποινα για ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα South Pars (Νότια Παρς) που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ.

Στο Ισραήλ, εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ και σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν μετά από πολλαπλές ομοβροντίες πυραύλων από το Ιράν τις νυχτερινές ώρες. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε τρεις κύριες επιθέσεις, με ζημιές σε ορισμένες τοποθεσίες (συμπεριλαμβανομένης περιοχής στη Χάιφα), αλλά χωρίς θύματα. Λίγο αργότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά «υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσαν μέσω Telegram.

Νετανιάχου για Ιράν: Πιο αδύναμο από ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή, ο Μοτζτάμπα δεν έχει εμφανιστεί

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» και δεν διαθέτει πλέον δυνατότητα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων ή εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μην επαναληφθούν πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις όπως το South Pars. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται άμεσα σε τέτοιες επιθέσεις και δήλωσε «χρειάζονται χρήματα για να σκοτώνεις τους κακούς», αναφερόμενος σε αιτήματα του Πενταγώνου για χρηματοδότηση.

