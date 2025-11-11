Νετανιάχου: Η σύγκρουση με Χαμάς και Χεζμπολάχ συνεχίζεται

Σε ομιλία του στην Κνέσετ τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε ότι ο αγώνας ενάντια στους αντιπάλους της χώρας, ιδιαίτερα τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παραμένει μακριά από την ολοκλήρωσή του. Ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τις δύο οργανώσεις ότι συνεχίζουν να εξοπλίζονται εκ νέου, με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ, παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, όπως δήλωσε, είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με αυστηρότητα, στηριζόμενη στη στρατιωτική και διπλωματική πίεση που ασκείται από τις ΗΠΑ. Στον Λίβανο, η ένταση κλιμακώνεται, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για ανασυγκρότηση του στρατιωτικού της μηχανισμού, πραγματοποιώντας σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες συχνά προκαλούν θύματα.

Με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, το Ισραήλ πιέζει τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα λάβει επιπλέον μέτρα αν το κίνημα δεν συμμορφωθεί. Ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα και η διπλωματική απομόνωση της Χαμάς οδήγησαν στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων και στην επιστροφή 24 σορών. Ωστόσο, τέσσερα λείψανα παραμένουν άγνωστης τύχης στον παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές μετά από περισσότερο από έναν χρόνο συγκρούσεων.

Κριτικές φωνές, συμπεριλαμβανομένων συγγενών ομήρων, κατηγορούν τον πρωθυπουργό ότι παραποιεί την πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί νωρίτερα, σώζοντας περισσότερες ζωές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



