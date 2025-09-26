Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος μόνο εκτός Ισραήλ, ένας περιορισμός που το γραφείο του πρωθυπουργού έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για διεθνή προώθηση

Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
26 Σεπ. 2025 20:48
Pelop News

Ο  Μπέντζαμιν Νετανιάχου, άνοιξε την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή (26.09.2025) φορώντας μια ειδική καρφίτσα με QR code που οδηγεί τους θεατές σε μια ιστοσελίδα που τεκμηριώνει τις φρικαλεότητες της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η σιγουριά του Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»

Τα μέλη της αντιπροσωπείας του Ισραήλ που συνόδευαν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου φορούσαν επίσης την ίδια καρφίτσα, σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).

Ο κωδικό QR είναι μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης της ισραηλινής δημόσιας διπλωματίας στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιήθηκε η 8οη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεκάδες φορτηγά με διαφημιστικές πινακίδες και ψηφιακές οθόνες κοντά στην έδρα του ΟΗΕ και στην Times Square, εμφάνισαν το μήνυμα «Θυμηθείτε την 7η Οκτωβρίου» μαζί με έναν QR κωδικό που συνδέεται με το ίδιο σάιτ τεκμηρίωσης.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος μόνο εκτός Ισραήλ, ένας περιορισμός που το γραφείο του πρωθυπουργού έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για διεθνή προώθηση.

Ο στόχος της εκστρατείας ήταν να επαναφέρει την παγκόσμια προσοχή στην επίθεση της Χαμάς, ενώ οι ηγέτες του κόσμου συνέρχονται στη Νέα Υόρκη. Οι διαφημιστικές πινακίδες και τα φορτηγά, που αντικατοπτρίζουν την καρφίτσα που φορούσε ο Νετανιάχου στη σκηνή, προσκαλούν τους περαστικούς να σαρώσουν και να δουν επιλεγμένα αποδεικτικά στοιχεία της σφαγής.

Το Fox News και άλλα μέσα ενημέρωσης υπογράμμισαν επίσης την κλίμακα των εικόνων της εκστρατείας «Remember October 7» και επιβεβαίωσαν ότι ο QR κωδικός οδηγεί σε ένα σάιτ που φιλοξενεί γραφικό υλικό τεκμηρίωσης των επιθέσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο σε χρήστες που το σαρώνουν από το εξωτερικό.

Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει προηγουμένως μια επίσημη αγγλόφωνη πύλη με λεπτομερείς πληροφορίες για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου για το διεθνές κοινό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την συγκέντρωση και την πιστοποίηση του υλικού που χρησιμοποιείται κατά τις προσπάθειες ενημέρωσης.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε ότι η καρφίτσα και οι συντονισμένες πινακίδες σχεδιάστηκαν για να κρατήσουν ζωντανή την τραγωδία των ομήρων και τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, καθώς ο Νετανιάχου απευθυνόταν στη Συνέλευση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ