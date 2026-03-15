Νικολακόπουλος: «Ο νέος Οδικός Άξονας Πάτρα-Πύργου, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης»

Ο Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος παραβρέθηκε σήμερα στην παρουσίαση της πρότασης του μελετητή, για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ηλείας και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια.

Ο πρώην Υφυπουργός Προστασίας του πολίτη ανέφερε:

« Η παρουσίαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Ηλεία, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για το μέλλον του τόπου μας. Σήμερα, με την πρόταση που κατατίθεται δεν σταματάμε, αλλά συνεχίζουμε μία ξεχωριστή προσπάθεια, που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια περίπου. Εξάλλου θα επακολουθήσει διαβούλευση, τα συμπεράσματα της οποίας θα καθορίσουν το μέλλον της Ηλείας για τα επόμενα 50 χρόνια και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να κατατεθούν ουσιαστικές προτάσεις επί του σχεδίου από τις τοπικές κοινωνίες, πολίτες, φορείς, δημοτικές αρχές και άλλους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού, που βάζει τάξη στον χώρο, δημιουργεί σαφείς κανόνες ανάπτυξης και δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες του Νομού μας. Από την πρώτη στιγμή είχα θέσει την ανάγκη εκπόνησης αυτού του σχεδίου απευθείας στον ίδιο Πρωθυπουργό, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή και προχωρά πλέον, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη, ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας δεν σχεδιάζονται για λίγους – όπως κάποιοι ισχυρίζονταν – αλλά για τους πολλούς και για το σύνολο των τοπικών κοινωνιών. Το γεγονός ότι η Ηλεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε πανελλαδικό επίπεδο για την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου, δείχνει τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην περιοχή μας και τις προοπτικές που ανοίγονται για τα επόμενα χρόνια. Οι κατευθύνσεις του σχεδίου είναι ξεκάθαρες: στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ενίσχυση του τουρισμού, ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα και δημιουργία νέων επενδυτικών δυνατοτήτων.

Ο νέος Οδικός Άξονας Πάτρα – Πύργου, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ορθολογικό και βιώσιμο. Όλα αυτά όμως με απόλυτο σεβασμό στον φυσικό πλούτο της Ηλείας και στα μοναδικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, που αποτελούν την ταυτότητα του τόπου μας. Η Ηλεία έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Με σωστό σχεδιασμό, με κανόνες και με αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα ωφελήσει τους πολίτες, την οικονομία και τις επόμενες γενιές».

