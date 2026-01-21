Νοκ-άουτ και άλλος παίκτης στον Ολυμπιακό μετά τον Μιλουτίνοφ
Εκτός λόγω ενοχλήσεων ο Φρανκ Νιλικίνα
Μία ακόμη απώλεια για τον Ολυμπιακό εν όψει του αυριανού (22/1/2026) αγώνα με την Εφές στην Πόλη για τη Euroleague.
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
Μετά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που υπέστη διάσειση στο παιχνίδι με τη Μακάμπι, δεν θα έχει και τον Φρανκ Νιλικίνα ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει στην Τουρκία.
Ο Ολυμπιακός έχει διαθέσιμο μόλις έναν πλέι μέικερ, τον Τόμας Γούοκαπ, αφού και ο Μόντε Μόρις είναι εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να καλύψει το κενό δίνοντας χρόνο σε αυτή τη θέση και στον Φουρνιέ αλλά και στον ΜακΚίσικ.
