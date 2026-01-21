«Νοκ-άουτ» το Yahoo Mail: Χωρίς πρόσβαση χιλιάδες χρήστες

Πλέον δεν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και στα mail τους χιλιάδες χρήστες του Yahoo, καθώς έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το mail δεν λειτουργεί, με κάποια μικρά διαλείμματα επαναφοράς, χωρίς όμως το πρόβλημα να έχει λυθεί.

Πριν λίγο, η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες και τους ιστότοπους της Yahoo. Οι ομάδες μας διερευνούν ενεργά το θέμα και θα παρέχονται ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

We are aware that some users may be experiencing issues accessing Yahoo services and websites. Our teams are actively investigating, and updates will be provided as more information becomes available. — Yahoo Customer Care (@YahooCare) January 21, 2026



Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.

