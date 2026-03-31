ΝΟΠ: Ολα έτοιμα για το κολυμβητικό μίτινγκ “Κύπελλο Ανοιξης”

Η αντιστροφή μέτρηση για το κολυμβητικό μίτινγκ «Κύπελλο Άνοιξης που διοργανώσει κα φέτος ο ΝΟΠ έχει ξεκινήσει, καθώς οι άγονε ς θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 4-05 Απριλίου στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» παρουσία περισσότερων από 700 αθλητών.

Η διοίκηση εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Με χαρά ενημερώνουμε για το τελικό πρόγραμμα, και την αφίσα του κολυμβητικού Κυπέλλου Άνοιξης 2026 που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, τιμώντας μια αθλητική παράδοση αρκετών δεκαετιών.

Οι αγώνες του Κυπέλλου Άνοιξης που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετία του 1990 να διοργανώνονται από τον ΝΟΠ στο πρώτο Εθνικό Κολυμβητήριο της Πάτρας (ανοικτό κολυμβητήριο Αγυάς) και με κάποιες διακοπές, αποτέλεσαν ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία των κολυμβητικών αγώνων στην περιφέρεια.

Στην φετινή διοργάνωση αναμένεται να πάρουν μέρος κοντά στους 700 αθλητές και αθλήτριες από τριάντα και πλέον συλλόγους. Ιδιαίτερη αναφορά είναι η συμμετοχή του σωματείου SV Region Stuttgard απο την Γερμανία με 20 κολυμβητές/τριες.

Οι κολυμβητικοί αγώνες υλοποιούνται με την αμέριστη όπως πάντα υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την παρουσία των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου, της βοήθειας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και την συμβολή της ARENA καθώς και της διοίκησης του ΠΕΑΚ. Επίσης ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή των αγωνων έχουν οι σταθεροί υποστηρικτές/χορηγοί του ΝΟΠ, καθώς και οι εθελοντές των αγόνων, που ευχαριστούμε θερμά και τιμούμε την προσφορά τους.

Ενημερώνουμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θα βραβεύσει τους αθλητές με Κύπελλα και Μετάλλια για τις επιδόσεις τους (κύπελλο για την καλύτερη επίδοση σε κάθε αγώνισμα).

Επίσης σε συνεργασία με την ARENA, θα βραβεύσει την καλύτερη επίδοση με ένα πακέτο δώρου για έναν αθλητή και μια αθλήτρια, σύμφωνα με τους κανονισμούς της WORLD AQUATICS.

Τροποποίηση Προκήρυξης

Στα αγωνίσματα των κατηγοριών Ανδρών και Νέων-Ανδρών θα εκδοθούν κοινά αποτελέσματα.

Το ίδιο στις κατηγορίες Γυναικών και Νεων-Γυναικών».

