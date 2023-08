Ο Αίολος Αγυιάς έπιασε δουλειά – Φωτογραφίες

Μια νέα αρχή επιχειρεί ο Αίολος Αγυιάς στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής μπάσκετ, με την ομάδα του Ανδρέα Παπαδημητρίου να πιάνει δουλειά με πολύ κέφι και ενέργεια στις εγκαταστάσεις του οργανισμού στον πολυχώρου “Three Action” στην Αγυιά.

Το “παρών” έδωσαν νέοι και παλιοί παίκτες, με μοναδικές απουσίες αυτές του Γιάννη Θανόπουλου, λόγω προσωπικής υποχρέωσης (θα μπει αύριο στις προπονήσεις) κι ενός κοινοτικού σέντερ, ο οποίος θα ανακοινωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο προπονητής Ανδρέας Παπαδημητρίου μίλησε για τους στόχους της ομάδας και περιέγραψε στους παίκτες του το πλάνο της προετοιμασίας.

Στο μεταξύ έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Αίολου Αγυιάς μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Αναλυτικά όλα τα ανεπίσημα και επίσημα παιχνίδια προετοιμασίας έχουν ως εξής:

30/8 VS Μεσολόγγι

2/9 @ Μεσολογγι

8/9 VS Αστέρας Τέμενης

13/9 @ ΦΕΑ (Κύπελλο)

16/9 VS ΑΕ Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ

20/9 ☆ Φανάρια (Κύπελλο);

30/9-1/10 τουρνουά Αστέρα Τέμενης

7/10 VS Ληξούρι