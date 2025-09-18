«Ο άντρας μου ομολόγησε με κλάματα τη δολοφονία του Στήβεν Κουκ», το στοιχειωμένο έγκλημα της Κρήτης

Μετά από 20 και πλέον χρόνια από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βρετανού Στήβεν Κουκ, ο οποίος χάθηκε την πρώτη νύχτα των διακοπών του στα Μάλια, η Ελληνική Δικαιοσύνη καλεί σε δίκη, στις 21 Οκτωβρίου, 38χρονο Βρετανό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του άτυχου νεαρού, η σορός του οποίου βρέθηκε τυχαία το 2017 μέσα σε πηγάδι.

Ο 38χρονος παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου και είναι μία εξέλιξη που -όπως αναφέρει δημοσίευμα του Cretalive.gr – αιφνιδίασε τους πάντες στη Βρετανία, από την οικογένεια του Στήβεν Κουκ μέχρι και τους αστυνομικούς που είχαν χειριστεί τις πολυετείς έρευνες για τη λύση του μυστηρίου.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν καν στην Κρήτη την περίοδο της εξαφάνισης του Στήβεν Κουκ, ενώ κάνει λόγο για μεθοδευμένη καταγγελία σε βάρος του.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη δίνει νέα τροπή στην υπόθεση που βρίσκεται στα όρια της παραγραφής λόγω 20ετίας και δικονομικά πλέον παρέχεται το χρονικό περιθώριο περαιτέρω διερεύνησης της.

Το email της πρώην συζύγου του που οδήγησε τις Αρχές στον 38χρονο

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος του 38χρονου, με την οποία βρίσκονται σε σφοδρή αντιδικία για την επιμέλεια των παιδιών, απέστειλε e-mail στις Αρχές.

Η αποστολέας ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και ενώ αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, της έκανε κάποιες αποκαλύψεις για διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία αφορούσε, όπως πιστεύει, την υπόθεση της εξαφάνισης του Στήβεν Κουκ, στα Μάλια το 2005.

Της είπε ότι ο ίδιος βρισκόταν στα Μάλια το 2005 και εργαζόταν σε μπαρ, ενώ έκανε και τον «κράχτη» για την πώληση εισιτηρίων σε τουριστικό πλοιάριο.

Κάποια στιγμή το 2017, ενώ ετοίμαζε δείπνο, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι και ευρισκόμενος υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, της είπε ότι υπήρξε καυγάς με ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι ήταν ο Στήβεν Κουκ, αλλά δεν είναι σίγουρη αν ο καυγάς ήταν με τον ίδιο ή υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.

Το αγόρι ήταν μεθυσμένο, δέχθηκε μία γροθιά στο πλάι του κεφαλιού και πέθανε στην αγκαλιά του». Η ίδια περιγράφει ακόμα ότι ο 38χρονος «είχε ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας της ότι η σορός ήταν σε ένα πηγάδι».

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2017 μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση της ανεύρεσης της σορού του Στήβεν Κουκ στο πηγάδι των Μαλίων. Η πρώην σύζυγος καταθέτει ότι την ημέρα εκείνη εκείνος «απείλησε με αυτοκτονία και αξιολογήθηκε από ψυχιατρική νοσοκόμα με την αστυνομία να είναι παρούσα».

Η μάρτυρας, ακόμα, επικαλείται τις ιδιόχειρες σημειώσεις ενός ημερολογίου αλλά και ένα ασημένιο βραχιόλι, το οποίο έφερε στο τέλος δύο μπάλες, και το οποίο φέρεται «να ανήκε στο αγόρι των Μαλίων». Στοιχεία που φυσικά θα ερευνηθούν και θα αξιολογηθούν από τις Αρχές. Για το μεν ημερολόγιο θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί δικαστικός γραφολόγος, για το δε βραχιόλι, τουλάχιστον ανεπίσημα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναγνωρίζεται από την οικογένεια του Στήβεν.

Η εισαγγελέας θεωρεί αξιόπιστη τη μαρτυρία της πρώην συζύγου του 38χρονου

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή του 38χρονου σε δίκη έκρινε ότι «μπορεί η μάρτυρας να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην σύζυγο της, αυτό, ωστόσο, δεν την καθιστά άνευ άλλου τινός αναξιόπιστη μάρτυρα.

«Συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών» υποστηρίζει. «Επέλεξε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024 όσα γνώριζε ήδη από το 2017. Η έγγαμη σχέση είχε λήξει ήδη από το 2019 οπότε και τον έδιωξε από το σπίτι και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών».

Θεωρεί ακόμα «απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο εμπλοκής του πρώην συζύγου της στην παλιά υπόθεση ανθρωποκτονίας του Στήβεν Κουκ που ήδη εκκρεμούσε στις ελληνικές Αρχές από το 2006 και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών προκειμένου να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία».

Και συμπληρώνει: «Η επιμονή της να καταγγείλει όσα γνώριζε τόσο στις βρετανικές όσο και στις ελληνικές Αρχές, που κατά τεκμήριο θα μπορούσαν να τα επαληθεύσουν ή να τα διαψεύσουν, υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της αποφάσεως της να αποκαλύψει την αλήθεια, την οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκρυβε, προδήλως από φόβο μήπως ο κατηγορούμενος πραγματοποιήσει την απειλή του ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της».

Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η υπόθεση έφθασε μέχρι το ακροατήριο με μοναδικό στοιχείο την κατάθεση, επί της ουσίας, της πρώην συζύγου. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δίκη και στο κατά πόσο ο 38χρονος θα βρεθεί στο εδώλιο για να δικαστεί, δεδομένου ότι αρνείται τα πάντα, ακόμα και την παρουσία του στην Κρήτη.

Ζητούμενο για την οικογένεια του Στήβεν Κουκ είναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που ίσως «φωτίσουν» περαιτέρω το ομιχλώδες σκηνικό. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικού ντετέκτιβ ή και των ΜΜΕ.

