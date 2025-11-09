Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εκτός τον Εσπερο και έκανε το 4Χ4

Συνεχίζονται οι εξαιρετικές εμφανίσεις για την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία νίκησε χθες εκτός δρας με 3-0 (25-15, 27-25, 25-17) τον Έσπερο για την 4η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει αήττητη.

Η ομάδα του Λιβαθηνού όχι μόνο είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παμβοχαϊκό και δείχνουν ότι είναι δυο από τις ομάδες που θα αγωνιστούν στα πλει-οφ διεκδικώντας την άνοδο.

Στα του προχθεσινού αγώνα, ο ΑΟ Αιγιαλέων δυσκολεύτηκε μόνο στο 2Ο σετ όπου έχασε με 4 πόντους, όμως οι αλλαγές του Λιβαθηνού βελτίωσαν την εικόνα και η ομάδα πήρε το σετ κάνοντας το 0-2, ενώ στη συνέχεια έγινε το 0-3.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος, (Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος, Πομώνης, Λουτσόπουλος).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



