Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία διαβλέπει το τέλος του πολέμου πολύ κοντά!

Τα μοναδικά εκκρεμή ζητήματα αφορούν το μέλλον του Ντονμπάς και το μέλλον του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

07 Δεκ. 2025 14:01
Pelop News

Πολύ κοντά σε τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, με βάση τα όσα είπε ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι όλα θα κριθούν από την επίλυση δύο βασικών ζητημάτων: το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ύστερα από 8 χρόνια συγκρούσεων ανάμεσα σε υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές και τον ουκρανικό στρατό στο Ντονμπάς, το οποίο αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, δήλωσε στο Φόρουμ Εθνικής Άμυνας Ρίγκαν ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται στα «τελευταία 10 μέτρα», τα οποία όπως σημείωσε είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα, πρόσθεσε ο Κέλογκ, αφορούν το εδαφικό –πρωτίστως το μέλλον του Ντονμπάς—και το μέλλον του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη και βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν ρυθμίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά», δήλωσε στην Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν στο Σίμι Βάλεϊ στην Καλιφόρνια. «Κοντεύουμε». «Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», πρόσθεσε. Ο Κέλογκ χαρακτήρισε επίσης «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για έναν περιφερειακό πόλεμο την κλίμακα των νεκρών και των τραυματιών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, όλου του Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και κομμάτια των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, της Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Βάσει των αρχικών αμερικανικών προτάσεων, ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί επί του παρόντος, θα επαναλειτουργήσει υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται θα κατανέμεται ισομερώς στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Κούσνερ να κάνει το βασικό μέρος της εργασίας για την κατάρτιση σχεδίου πιθανής συμφωνίας.

