Ο Απόλλωνας αγχώθηκε, αλλά νίκησε τον ΑΣ Ιόνιο

Ο Απόλλωνας αγχώθηκε, αλλά νίκησε τον ΑΣ Ιόνιο
24 Ιαν. 2026 18:15
Pelop News

Αν και αγχώθηκε μέχρι τα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, η ομάδα του Απόλλωνα στο τέλος έδειξε την απαιτούμενη προσοχή και νίκησε εντός έδρας με 91-78 τον ΑΣ Ιόνιο για την 16η αγωνιστική της National League 1 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Η πατρινή ομάδα τα είχε βρει σκούρα απέναντι στους φιλοξενουμένους στο πρώτο ημίχρονο το οποίο ολοκληρώθηκε στο 39-39, όμως με κορυφαίο τον Κιερ που στο τέλος σημείωσε κομβικά καλάθια, πήρε προβάδισμά με 69-62 και έφτασε στη νίκη με το τελικό;

Τα 10λεπτα: 23-16, 39-39, 59-53, 91-78.

18:15 Ο Απόλλωνας αγχώθηκε, αλλά νίκησε τον ΑΣ Ιόνιο
