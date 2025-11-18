Ο CEO της Google χτυπά καμπανάκι για το ΑΙ, τι συμβουλεύει

Καμπανάκι κινδύνου για τις εταιρείες τεχνολογίας κρούει ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, στην περίπτωση που σκάσει η «φούσκα» της ΑΙ. Όπως λέει ο Σούνταρ Πιτσάι «καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη», ούτε καν η Google.

Ο επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, δήλωσε στο BBC, ότι υπάρχει «παραλογισμός» στην τρέχουσα έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), παρά τις εξαιρετικές επενδύσεις.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley, και πέρα από αυτήν, ότι διαμορφώνεται μια φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών AI έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι επιχειρήσεις ξοδεύουν τεράστια ποσά στον αναπτυσσόμενο κλάδο. Όταν ρωτήθηκε αν η Google θα μείνει ανεπηρέαστη σε περίπτωση που σκάσει η φούσκα, ο Πιτσάι απάντησε ότι ο τεχνολογικός κολοσσός έχει την αντοχή να περάσει μια τέτοια καταιγίδα, ωστόσο προειδοποίησε: «Δεν νομίζω ότι κάποια εταιρεία θα μείνει αλώβητη, ούτε καν εμείς», είπε.

Η συνέντευξη δόθηκε σε μια στιγμή που η προσοχή γύρω από την πορεία της αγοράς AI είναι εντονότερη από ποτέ.

Η μετοχή της Alphabet έχει διπλασιαστεί σε αξία μέσα σε επτά μήνες, φθάνοντας τα 3,5 τρισ. δολάρια, καθώς οι αγορές εμφανίζονται όλο και πιο βέβαιες ότι ο γίγαντας της αναζήτησης μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση που θέτει η OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT.

Κεντρικό στοιχείο της συζήτησης είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων «σούπερτσιπ» για την τεχνητή νοημοσύνη από την Alphabet, που ανταγωνίζονται τα προϊόντα της Nvidia – της εταιρείας που πρόσφατα έγινε η πρώτη στον κόσμο με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων.

Καθώς οι αποτιμήσεις εκτοξεύονται, αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για ένα περίπλοκο πλέγμα συμφωνιών ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται φέτος να έχει έσοδα μικρότερα από το ένα χιλιοστό του προγραμματισμένου όγκου επενδύσεων.

«Αν κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξε υπερβολική επένδυση, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα πόσο βαθιά άλλαξε τον κόσμο», τόνισε. «Πιστεύω ότι με την AI θα συμβεί το ίδιο. Μέρος αυτής της κατάστασης είναι απολύτως λογικό, αλλά υπάρχουν και στοιχεία παραλογισμού».

