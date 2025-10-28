Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ

Τις τελευταίες ώρες , ο χρυσός διορθώνει γύρω στα 3.900 δολάρια, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη μετά από μήνες ανόδου.

28 Οκτ. 2025 18:30
Ο Χρυσός μπορεί να υποχώρησε μετά το εντυπωσιακό ράλι των τελευταίων μηνών, όμως η αισιοδοξία για την πορεία του παραμένει αμείωτη. Κεντρικές τράπεζες και επενδυτές εξακολουθούν να «ποντάρουν» στο πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο σε μια εποχή νομισματικής αστάθειας και δημοσιονομικών πιέσεων.
Στο ετήσιο συνέδριο της London Bullion Market Association (LBMA) στο Κιότο, οι συμμετέχοντες προέβλεψαν τιμές κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά έως τον Οκτώβριο του 2026, περίπου 27% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η έρευνα, που βασίστηκε σε 106 απαντήσεις, δείχνει ότι η μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στην αξία του χρυσού παραμένει ισχυρή.
Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές παραμένουν κατά 50% υψηλότερες σε ετήσια βάση, ενισχυμένες από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων της Fed, τη συνεχή ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και την αποδυνάμωση του δολαρίου.
