Ο Δήμος Αιγιαλείας για την συνάντηση με τον Κυρανάκη για τον Οδοντωτό

Συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

17 Δεκ. 2025 20:40
Σε ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας αναφέρονται τα εξής:

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκη πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Θανάσης Παπαδόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φωκίων Ζαΐμης, με αποκλειστικό αντικείμενο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και του μέλλοντος του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν με σαφήνεια οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει η μείωση των δρομολογίων στην τοπική κοινωνία, στον τουρισμό και στην οικονομία τόσο της Αιγιάλειας όσο και των Καλαβρύτων, καθώς και η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της ισχύουσας σύμβασης που προβλέπει τακτικά και επαρκή δρομολόγια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε άμεση επικοινωνία με την αρμόδια εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί το τρίτο δρομολόγιο τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, σε ώρες που να εξυπηρετούν ουσιαστικά το επιβατικό κοινό και τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος υπογράμμισε ότι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αναπτυξιακής προοπτικής της Αιγιάλειας, συνδέοντας άμεσα το παραλιακό μέτωπο με τα Καλάβρυτα και λειτουργώντας ως βασικός μοχλός τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

Παράλληλα, επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες ότι ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα ιστορικό και πολιτιστικό σύμβολο διεθνούς εμβέλειας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα, την ιστορία και την καθημερινή ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Καλαβρύτων, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διεκδικεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα τη διασφάλιση της σταθερής, καθημερινής και ποιοτικής λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, προς όφελος των πολιτών, των επισκεπτών και της τοπικής οικονομίας.

 

 

 

 

 

 

 

