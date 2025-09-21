Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 

Μια ακόμα όμορφη πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την περιοχή σε κοινωνικό πεδίο πήρε ο Δήμος Ερυμάνθου, ο οποίος σε συνεργασία με τη δραστήρια ΜΚΟ Co2gether θα δημιουργήσουν κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο.

Οι δύο φορείς εκμεταλλεύτηκαν ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και προχώρησαν στη δημιουργία ενός κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου που θα λειτουργήσει στο κτίριο του πρώην δημαρχείου του Δήμου Ερυμάνθου, στη Χαλανδρίτσα. Ο στόχος είναι να δοθεί νέα πνοή στην κοινωνική μέριμνα συνεισφέροντας στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων δημοτών.

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τη διαχειρίστρια, νομικό και γεροντολόγο της Co2gether, Mαρία Ζαφειρόπουλου η οποία ανέφερε: «Σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου ιδρύουμε κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο στη Χαλανδρίτσα που σε πρώτο στάδιο θα εξυπηρετεί 100 άπορες οικογένειες και 100 συμπολίτες μας με παροχή φαρμάκων. Εμείς διατηρούμε την τράπεζα τροφίμων και παρέχουμε ήδη στήριξη σε κατοίκους της περιοχής. Μόλις βγήκε η πρόσκληση κάναμε τις απαραίτητες κινήσεις και σύντομα θα λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπωλείο-φαρμακείο. Να σημειωθεί ότι θα ξεκινήσει σύντομα κοινωνικό παντοπωλείο σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας και με τον Δήμο Ξηρομερίου».

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Π» ζήτησε και ένα σχόλιο από τον αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών και Παιδείας του Δήμου Ερυμάνθου, Θανάση Ανδρικόπουλο, ο οποίος δήλωσε: «Προχωρήσαμε στην υλοποίηση ενός μέτρου που δεν υπάρχει στην περιοχή μας και θεσπίζουμε χώρο για κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο στο κτίριο του πρώην δημαρχείου Χαλανδρίτσας. Σε συνεργασία με την Co2gether, την οποία και ευχαριστούμε, έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε όσους πολίτες είναι ευάλωτοι και έχουν ανάγκες. Είμαστε στη διαδικασία πρόσληψης 4 ατόμων μέσω προγράμματος που θα στελεχώσουν το κοινωνικό παντοπωλείο ώστε να λειτουργεί όπως πρέπει και σύντομα θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί σε λειτουργία».

