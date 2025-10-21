Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Με το άναμμα του «ΟΧΙ» στη θέση Κούρος της Δημοτικής Κοινότητας Λειβαρτζίου το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου, ξεκινούν οι επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Στις φετινές εκδηλώσεις στα Καλάβρυτα την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εκδοθεί απ’ τον Δήμο Καλαβρύτων, οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν:

ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΡΤΖΙ

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., στη θέση Κούρος της Δημοτικής Κοινότητας Λειβαρτζίου «Το άναμμα του ΟΧΙ», σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Λειβαρτζίου.

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου εορταστικές εκδηλώσεις στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων, γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών και ιδιωτικών καταστημάτων και φωταγώγηση κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών.

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στα Καλάβρυτα, στις 10 π.μ. Πανηγυρική Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και ακολούθως η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Αθανασία Αποστολοπούλου, εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα».

Στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 11 π.μ. παρέλαση -με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων- μαθητριών και μαθητών Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός».

Στη Δημοτική Κοινότητα Σκεπαστού, στις 9.30 π.μ. Πανηγυρική Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου και στις 10 π.μ. εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την εκπαιδευτικό κυρία Άννα Παναγοπούλου, Προϊσταμένη του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Σκεπαστού.

Στις 10.15 π.μ. παρέλαση μαθητριών και μαθητών του 1/θ Νηπιαγωγείου και του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Σκεπαστού.

Στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Στην Κλειτορία, στις 10 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και ακολούθως εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Βερόνικα Πανοπούλου, εκπαιδευτικό του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Κλειτορίας.

Στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Στις 11 παρέλαση μαθητριών και μαθητών 2/θ Νηπιαγωγείου, 6/θ Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Κλειτορίας.

ΣΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ

Στην Ψωφίδα, στις 10 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και ακολούθως εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Δημήτριο Τομαρά, καθηγητή Φυσικής Αγωγής του Γυμνασίου Ψωφίδας.

Στις 10.30 π.μ. παρέλαση μαθητριών και μαθητών 1/θ Νηπιαγωγείου, 4/θ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Ψωφίδας.

Στις 11.00 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Στη Δάφνη, στις 10 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τις μαθήτριες της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου Δάφνης Αναστασία Κούνα και Ευγενία Κουτσιούρη.

Στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

Στις 11 παρέλαση μαθητριών και μαθητών 1/θ Νηπιαγωγείου, 3/θ Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Δάφνης.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πάου στις 9.30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων και στη συνέχεια εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας.

Στις 10.15 π.μ. παρέλαση μαθητριών και μαθητών του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Πάου.

Στις 10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, Προσκλητήριο Πεσόντων, Κατάθεση στεφάνων, Σιγή ενός λεπτού και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

