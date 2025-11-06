Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των υγειονομικών – Στήριξη στις απεργιακές κινητοποιήσεις για το ΕΣΥ

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας δηλώνει έμπρακτα τη στήριξή της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών, που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, συμμετέχοντας στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση των νοσοκομειακών γιατρών στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Η παρουσία της Δημοτικής Αρχής είχε προαναγγελθεί και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κατατέθηκε σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης. Εκ μέρους του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στη συγκέντρωση παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, η οποία εξέφρασε τη θέση του Δήμου υπέρ των αιτημάτων των εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

Η κα Σαμούρη δήλωσε: «Ο Δήμος Πατρέων στηρίζει έμπρακτα τους υγειονομικούς στις κινητοποιήσεις τους, σήμερα και αύριο. Η δημόσια υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι κλειστές κλινικές και χειρουργικές αίθουσες, οι τεράστιες αναμονές και η υποβάθμιση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας δεν μπορούν να συνεχιστούν».

Και πρόσθεσε: «Απαιτούμε άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ, άνοιγμα όλων των δομών που παραμένουν κλειστές και μαζικές, μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Η υγεία του λαού δεν είναι κόστος, είναι δικαίωμα».

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων στην υγεία, στηρίζοντας τα αιτήματά τους για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και καλύτερες συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας.

