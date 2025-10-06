O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»

Η αποδοχή της έδρας από τον επιλαχώντα Θοδωρή Δρίτσα θα επηρεάσει τη σύνθεση της Βουλής

O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
06 Οκτ. 2025 11:30
Pelop News

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή, ο πρώτος επιλαχών, Θοδωρής Δρίτσας, θα καταλάβει την έδρα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Δρίτσας τόνισε: «Θα την κρατήσω. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή». Ο ίδιος, που έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά, μεταφέρει την έδρα στη νέα κοινοβουλευτική του ομάδα.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τη σύνθεση της Βουλής: η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μετρά πλέον 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, ξεπερνώντας σε μέγεθος την Ελληνική Λύση και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σε δύναμη κομμάτων στο Κοινοβούλιο.

Η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει κατά την έναρξη των εργασιών της Γ’ Συνόδου, πριν από την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ