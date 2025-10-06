O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή, ο πρώτος επιλαχών, Θοδωρής Δρίτσας, θα καταλάβει την έδρα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Δρίτσας τόνισε: «Θα την κρατήσω. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή». Ο ίδιος, που έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά, μεταφέρει την έδρα στη νέα κοινοβουλευτική του ομάδα.

Εμπλοκή με τον «διάδοχο» Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει τη σύνθεση της Βουλής: η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μετρά πλέον 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, ξεπερνώντας σε μέγεθος την Ελληνική Λύση και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σε δύναμη κομμάτων στο Κοινοβούλιο.

Η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει κατά την έναρξη των εργασιών της Γ’ Συνόδου, πριν από την εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων.

