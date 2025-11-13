Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών τιμά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου, ημέρα που αποτελεί σύμβολο αγώνα για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε κορυφαία στιγμή στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Οι νέοι και οι νέες εκείνης της εποχής ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στη δικτατορία, με πίστη στις αξίες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το μήνυμά τους παραμένει ζωντανό και διαχρονικό, υπενθυμίζοντας σε όλους μας το καθήκον να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του πολίτη.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, εκφράζει την πεποίθηση ότι μόνο μέσα από τη συλλογικότητα, τον διάλογο και τον σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες μπορεί να υπάρξει κοινωνική και οικονομική πρόοδος.

