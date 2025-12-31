Ο Ερμης “μποναμά” με μεταγραφή, δείτε ποιον απέκτησε

Ο Ερμης "μποναμά" με μεταγραφή, δείτε ποιον απέκτησε
31 Δεκ. 2025 18:50
Pelop News

«Ποδαρικό» στον νέο χρόνο με μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ του Ερμή η οποία ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες την απόκτηση του Γιάννη Χασάπη που αγωνίζεται ως κεντρικός.

Η ανακοίνωση του Ερμή: «Με την χειμερινή περίοδο των μεταγραφών ο Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ Πάτρας βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσει στην συνεργασία με τον κεντρικό Γιάννη Χασάπη.

Ο Γιάννης ένας έμπειρος αθλητής έρχεται να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Α2 ανδρών, δυναμώνοντας το κέντρο της.

Κατά το παρελθόν ο Γιάννης Χασάπης έχει αγωνιστεί με τις παρακάτω ομάδες:

Απόλλων Πατρών, Α.Σ.Π. Ερμής Πάτρας, Γ.Ε. Μεσολογγίου, Ολυμπιάδα Πατρών, Παναχαϊκή, Α.Ο. Αιγιαλεων και Γ.Α.Σ. Παμβοχαικος.

Η διοίκηση της ομάδας καλωσορίζει τον Γιάννη, του εύχεται μια καλή σεζόν, πετυχημένη  με υγεία και μακριά από τραυματισμούς”.

