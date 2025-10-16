Ο Φειδίας Παναγιώτου ιδρύει κόμμα με μύτη κλόουν και… app: Η «Άμεση Δημοκρατία» ξεκινά από τα social media

Ο κύπριος ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο φιλοδοξεί να φέρει την πολιτική «στην εποχή των social media και των apps».

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες μια «μεγάλη ανακοίνωση», την οποία έκανε πράξη το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο όπου εμφανίζεται με κόκκινη μύτη κλόουν να μιλά για την ανάγκη αλλαγής στην πολιτική σκηνή.

«Ένας πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μόνος του. Για να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε, πρέπει να έχουμε δύναμη μέσα στη Βουλή. Ξεκινάμε, λοιπόν, τη διαδικασία για να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμμα», ανέφερε ο Φειδίας, προσθέτοντας ότι φαντάζεται μια πολιτική οργάνωση «εντελώς διαφορετική από τις υπάρχουσες».

Το κόμμα θα «χτιστεί» μέσα από ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν τους 56 υποψήφιους βουλευτές, να διαμορφώνουν τις θέσεις του κόμματος και – εφόσον εκλεγούν εκπρόσωποι – να καθορίζουν πώς θα τοποθετούνται στα νομοσχέδια.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι το εγχείρημα είναι πειραματικό και δεν αποκλείει την αποτυχία του, ωστόσο δηλώνει ότι «αξίζει να δοκιμαστεί».

Ο νεαρός ευρωβουλευτής, που εξελέγη ανεξάρτητος και έγινε γνωστός μέσα από τα social media, έχει προκαλέσει αντίθετες αντιδράσεις: από τα συγχαρητήρια του Έλον Μασκ, ο οποίος τον πρότεινε για πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, έως την κριτική του Politico, που τον χαρακτήρισε «φερέφωνο του δισεκατομμυριούχου» στις Βρυξέλλες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Με την «Άμεση Δημοκρατία», ο Φειδίας φαίνεται αποφασισμένος να δοκιμάσει αν το like μπορεί να γίνει ψήφος.

