Ο Φειδίας Παναγιώτου ιδρύει κόμμα με μύτη κλόουν και… app: Η «Άμεση Δημοκρατία» ξεκινά από τα social media

Με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του influencer και νεαρού ευρωβουλευτή, ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε μέσω Instagram τη δημιουργία πολιτικού κόμματος με το όνομα «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο -όπως λέει-  θα λειτουργεί μέσα από εφαρμογή στο κινητό.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ιδρύει κόμμα με μύτη κλόουν και… app: Η «Άμεση Δημοκρατία» ξεκινά από τα social media
16 Οκτ. 2025 13:28
Pelop News

Ο κύπριος ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου προχώρησε στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο φιλοδοξεί να φέρει την πολιτική «στην εποχή των social media και των apps».

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες μια «μεγάλη ανακοίνωση», την οποία έκανε πράξη το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο όπου εμφανίζεται με κόκκινη μύτη κλόουν να μιλά για την ανάγκη αλλαγής στην πολιτική σκηνή.

«Ένας πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μόνος του. Για να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε, πρέπει να έχουμε δύναμη μέσα στη Βουλή. Ξεκινάμε, λοιπόν, τη διαδικασία για να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμμα», ανέφερε ο Φειδίας, προσθέτοντας ότι φαντάζεται μια πολιτική οργάνωση «εντελώς διαφορετική από τις υπάρχουσες».

Το κόμμα θα «χτιστεί» μέσα από ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσα από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν τους 56 υποψήφιους βουλευτές, να διαμορφώνουν τις θέσεις του κόμματος και – εφόσον εκλεγούν εκπρόσωποι – να καθορίζουν πώς θα τοποθετούνται στα νομοσχέδια.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι το εγχείρημα είναι πειραματικό και δεν αποκλείει την αποτυχία του, ωστόσο δηλώνει ότι «αξίζει να δοκιμαστεί».

Ο νεαρός ευρωβουλευτής, που εξελέγη ανεξάρτητος και έγινε γνωστός μέσα από τα social media, έχει προκαλέσει αντίθετες αντιδράσεις: από τα συγχαρητήρια του Έλον Μασκ, ο οποίος τον πρότεινε για πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, έως την κριτική του Politico, που τον χαρακτήρισε «φερέφωνο του δισεκατομμυριούχου» στις Βρυξέλλες.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Με την «Άμεση Δημοκρατία», ο Φειδίας φαίνεται αποφασισμένος να δοκιμάσει αν το like μπορεί να γίνει ψήφος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
14:09 Εγκατάσταση 20 οδοντιατρικών εδρών σε 19 Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ