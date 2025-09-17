Ο φόβος φυλάει τα έρημα για τον νέο ΚΟΚ, αναλυτικά οι παραβάσεις το πρώτο τριήμερο

Σε υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης φαίνεται να κινούνται οι Πατρινοί οδηγοί μετά την εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες συνοδεύονται από βαρύτατα πρόστιμα και ποινές. Στόχος των νέων μέτρων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με την Ελλάδα να παραμένει δυστυχώς στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους θανάτους στην άσφαλτο.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έως και χθες, τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας Πατρών δείχνουν πως, αν και παραβάσεις εξακολουθούν να καταγράφονται, είναι αισθητά λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν. Όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας, η συμμόρφωση των οδηγών στα νέα μέτρα φτάνει το 85%, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει αφενός την ανάγκη προστασίας της ζωής τους και αφετέρου τις συνέπειες των αυστηρών κυρώσεων.

Ο νέος ΚΟΚ φέρνει σημαντικές παρεμβάσεις με έμφαση στην πρόληψη θανατηφόρων ατυχημάτων και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής παιδείας. Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας της «υποτροπής»: οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται πλέον, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο των προστίμων όσο και των διοικητικών κυρώσεων, όπως αφαίρεση διπλώματος ή ακόμη και ποινικές διώξεις.

Ξεχωρίζει η αυστηροποίηση των ποινών για τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και 2.000 ευρώ, συνοδευόμενα από μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Στην Αχαΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, η πιο συχνή παράβαση –πλην της παράνομης στάθμευσης– παραμένει η μη χρήση κράνους από δικυκλιστές. Ακολουθούν η παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η «Π» έχει στην διάθεση της τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία από την κάθε παράβαση που βεβαιώθηκε τις τελευταίες τρεις μέρες στην Πάτρα, όπου ισχύει ο νέος ΚΟΚ.

Αναλυτικά οι βεβαιώσεις είναι οι εξής:

Μη χρήση κράνους: 25 παραβάσεις

Παραβίαση σηματοδότη: 12 παραβάσεις

Στέρηση εγγράφων ικανότητας οδήγησης: 8 παραβάσεις

Υπό την επήρεια μέθης: 4 παραβάσεις

Φθαρμένα ελαστικά: 4 παραβάσεις

Χρήση κινητών τηλεφώνων: 2 παραβάσεις

Παράβαση για έλεγχο ΚΤΕΟ: 2 παραβάσεις

Αριθμοί οι οποίοι είναι χαμηλότεροι σε σχέση με πριν 12 μήνες και αυτό από μόνο του είναι ενθαρρυντικό.

NTEΜΙΡΗΣ

Η «Πελοπόννησος» μίλησε με τον διοικητή της Τροχαίας Πατρών, Χρήστο Ντεμίρη, ο οποίος τόνισε: «Μπορώ να πω ότι οι Πατρινοί έχουν δείξει συμμόρφωση στα νέα μέτρα του ΚΟΚ σε ποσοστά που αγγίζει το 85% και αυτό είναι θετικό. Βέβαια, εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι το ποσοστό να αγγίξει το 100% και να δούμε ελάχιστες παραβάσεις.

Ειδική βαρύτητα δίνουμε στη χρήση του κράνους, που οι οδηγοί δίκυκλων πλέον το χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό, ωστόσο εμείς θέλουμε να φορούν όλοι κράνος όλοι».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



Στο κομμάτι του έλεγχου στάθηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος Σωματείου Οδήγησης-Κυκλοφοριακής Αγωγής Αχαΐας Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, μιλώντας στην «Π», υπογράμμισε: «Πιστεύω ότι τα νέα μέτρα θα είναι αποτελεσματικά, αλλά αυτό που εκτιμώ ως πλέον σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες στην Πάτρα παρατηρούμε ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και γι’ αυτό υπάρχει συμμόρφωση.

Από την στιγμή που δεν μπορεί να αλλάξει η οδηγική παιδεία του Ελληνα, κάτι που χρειάζεται συντονισμό και οργάνωση για να γίνει, τα αυστηρά χρηματικά πρόστιμα είναι μονόδρομος. Και κάτι ακόμα. Με τα νέα μέτρα, όσοι δεν διαθέτουν δίπλωμα για τα οχήματα που οδηγούν, τιμωρούνται με αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο και θα πρέπει να το προσέξουν».

