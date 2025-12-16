Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
Γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη, είναι ο 16χρονος που συνελήφθη μετά από αστυνομική καταδίωξη, στο Χαλάνδρι.
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο ηλείος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποιεί πως ήταν ο δικός του ανήλικος γιος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.
Καταδίωξη και σύλληψη 16χρονου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ
«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.
Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.
Ο νόμος ισχύει για όλους.
Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.
Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.
Ο νόμος ισχύει για όλους.
Χωρίς εξαίρεση».
