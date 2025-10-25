Ο Ηλίας Χατζής στην «Π» για την υποψηφιότητα στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: «Οργάνωση ανοικτή κι ενωτική»

Οι εκλογές στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας πλησιάζουν και ο Ηλίας Χατζής φιλοδοξεί να ηγηθεί της νέας προσπάθειας στο Κέντρο Πόλεως. Ο ίδιος άνοιξε την καρδιά του και τα χαρτιά του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», μιλώντας, ταυτόχρονα, και για τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

– Γιατί πήρατε την απόφαση να διεκδικήσετε την προεδρία στο Κέντρο Πόλεως της ΝΔ; Και ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Η απόφασή μου ήρθε γιατί πιστεύω βαθιά στις αξίες και στο όραμα του κόμματος για μια Ελλάδα που προχωρά με σταθερότητα, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Ως ενεργός επαγγελματίας της Πάτρας, βλέπω καθημερινά τις ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες της πόλης μας. Θέλω, λοιπόν, να συμβάλω ώστε η ΝΔ να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία στον πυρήνα της τοπικής κοινωνίας, να έρθει πιο κοντά στους νέους, στους επιχειρηματίες και στους ανθρώπους της καθημερινότητας. Στόχος μου είναι μια οργάνωση ανοικτή, δραστήρια και ενωτική, που θα παράγει ουσιαστικό έργο και θα δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

– Με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει η ΔΕΕΠ, και ειδικότερα το Κέντρο Πόλεως, στην τοπική κοινωνία; Δώστε μας μερικά παραδείγματα.

Η ΔΕΕΠ και ειδικότερα το Κέντρο Πόλεως μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες και το κόμμα. Μέσα από δράσεις κοινωνικής προσφοράς, ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες για τους νέους και τους επαγγελματίες, μπορούμε να είμαστε παρόντες εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Για παράδειγμα, η στήριξη ευάλωτων ομάδων, η διοργάνωση ημερίδων για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, αλλά και η προώθηση συνεργασιών με τοπικούς φορείς και συλλόγους, είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη. Στόχος μου είναι το Κέντρο Πόλεως να γίνει σημείο αναφοράς ενεργούς συμμετοχής και προσφοράς.

– Ποιος είναι ο απολογισμός της προηγούμενης θητείας της ΔΕΕΠ;

Είναι θετικός. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις εξωστρέφειας, ενισχύθηκε η παρουσία του κόμματος στην τοπική κοινωνία και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και των νέων. Υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια για διάλογο, ενημέρωση και κοινωνική προσφορά, στοιχεία που ανέδειξαν τη ΝΔ ως μια δύναμη σταθερότητας και ευθύνης στην Αχαΐα. Φυσικά, υπάρχει πάντα περιθώριο για ακόμη πιο ουσιαστική δράση, με στόχο να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και να δώσουμε συνέχεια στο θετικό έργο που ήδη έχει γίνει.

– Θεωρείτε ότι η ΝΔ μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της στην Αχαΐα και να παραμείνει «γαλάζιος» ο Νομός;

Πιστεύω ότι η ΝΔ έχει αποδείξει πως διαθέτει τη δυναμική και τη σταθερότητα για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Αχαΐα. Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της φορολογίας και τη βελτίωση των υποδομών, κάτι που έχει αρχίσει να φαίνεται και στην τοπική αγορά. Ο κόσμος αναγνωρίζει τη σοβαρότητα και τη συνέπεια με την οποία το κόμμα διαχειρίζεται τις προκλήσεις, και θεωρώ πως, με συλλογική προσπάθεια και ενότητα, ο Νομός μας θα παραμείνει «γαλάζιος», συνεχίζοντας να στηρίζει μια πορεία ανάπτυξης και σταθερότητας.

– Ησασταν υποψήφιος και με την παράταξη του Κώστα Σβόλη. Πιστεύετε ότι ο Δήμος Πατρέων θα μπορούσε να αλλάξει φιλοσοφία;

Φυσικά! Η Πάτρα έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά χρειάζεται μια νέα νοοτροπία στη διοίκηση, πιο ανοικτή στην ανάπτυξη, στη συνεργασία με τους επαγγελματίες και στις σύγχρονες προοπτικές της πόλης. Ο Δήμος οφείλει να στηρίξει περισσότερο την τοπική αγορά, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να δώσει κίνητρα για επενδύσεις που θα φέρουν δουλειές και ζωή στο κέντρο. Με συνεννόηση, σχέδιο και πρακτικές λύσεις μπορούμε να δούμε μια Πάτρα που θα εξελίσσεται και θα πρωταγωνιστεί ξανά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



